Ангарский маньяк обжалует второй пожизненный приговор

В прокуратуре рассказали, что обвиняемый не был готов к лишению звания младшего лейтенанта МВД.

Серийный убийца Михаил Попков планирует обжаловать пожизненный приговор. Об этом сообщил государственный обвинитель Александр Шкинев в беседе с агентством "Интерфакс".

— Он заявил о намерении подать апелляцию. Скорее всего, Попкова не удовлетворило решение суда о лишении его звания младшего лейтенанта милиции. Это лишает его права на получение пенсии, — сказал Шкинев.

Обвинитель рассказал, что ангарский маньяк был готов к сроку, но надеялся, что его не лишат звания лейтенанта МВД, по причине чего он активно сотрудничал со следствием.

Будучи бывшим сотрудником правоохранительных органов, Попков получал пенсию в 24 тысячи рублей. После вступления приговора в силу он лишится данной выплаты.

Напомним, сегодня в Иркутске суд признал экс-сотрудника МВД Попкова виновным в 60 преступлениях — 59 убийствах и одном покушении. Ранее он уже был осуждён пожизненно за 22 убийства.