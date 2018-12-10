СБУ не пропустила митрополита УПЦ через линию разграничения в Донбассе

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СБУ не пропустила митрополита УПЦ через линию разграничения в Донбассе

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Фото: © Wikipedia
В Донецкой епархии отмечают, что священнослужителя не пропустили на подконтрольную Киеву территорию из-за "особого распоряжения" украинских властей.

СБУ не пропустила митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона на подконтрольную Киеву территорию в Донбассе. Как пояснили в Донецкой епархии канонической УПЦ, священнослужитель направлялся из Донецка в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь.

— Без указания объективных на то причин право митрополита Илариона на пересечение линии разграничения — так называемый электронный пропуск в соответствующей базе СБУ — было аннулировано, — сообщили в УПЦ.

Митрополиту заявили, что таково "особое распоряжение из Киева". При этом в УПЦ называют эту причину "предельно простой и издевательски безосновательной".

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