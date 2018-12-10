В России появится система раннего выявления детского аутизма

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Министерству здравоохранения организовать систему раннего выявления аутизма у детей и дальнейшего сопровождения несовершеннолетних с расстройствами аутистического спектра (РАС). Об этом сообщается в протоколе заседания Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере.

— Минздраву России до 10 марта 2019 года внести изменения в приказ... от 10 августа 2017 года... "О порядке проведения профилактических медосмотров несовершеннолетних" в части организации системы раннего выявления детского аутизма и дальнейшей маршрутизации детей с РАС, — отмечается в сообщении, текст которого приводит РИА "Новости".

Ранее Голикова заявила, что на нацпроекты в сфере демографии, образования, здравоохранения и науки в ближайшие шесть лет будет потрачено около 6,6 триллиона рублей.