Кандидат от "Патриотов России" выходит из борьбы на выборах в Приморье

Кандидат на пост главы Приморского края от "Патриотов России" Игорь Степаненко решил снять свою кандидатуру. Зампредседателя партии Надежда Корнеева не исключила, что теперь они могут поддержать Олега Кожемяко в гонке за пост руководителя региона.

— Степаненко — человек, который имеет опыт работы во власти и понимает, что власть — это не игрушка. Решил сняться, чтобы не было второго тура, — приводит слова Корнеевой ТАСС.

В "Патриотах России" отмечают, что Приморский край — стратегический. В связи с этим они считают бессмысленным "ввергать его во второй тур".

Добавим, что краевая избирательная комиссия рассмотрит снятие Степаненко с выборов на ближайшем заседании.

Как уже сообщал Лайф, новые выборы губернатора Приморья состоятся 16 декабря. О желании участвовать в них заявляло 22 человека, однако большая часть из них сошла с дистанции. Согласно данным ВЦИОМа, Кожемяко на выборах в Приморье готова поддержать половина избирателей.