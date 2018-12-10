Было семь паспортов. СМИ раскрыли детали задержания финдиректора Huawei

Женщине удалось получить такое количество документов, так как она несколько раз меняла имя.

Финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанная ранее в Канаде, пользовалась семью паспортами Китая и Гонконга в течение одиннадцати лет. Об этом сообщает издание Standard со ссылкой на документы Министерства юстиции США.

Согласно документам, Ваньчжоу удалось получить три гонконгских паспорта и четыре китайских. Ей выдали такое количество документов, так как она несколько раз меняла имя, что считается незаконным в обеих странах.

По гонконгским паспортам Ваньчжоу въезжала в США и Канаду 33 раза с 2014 по 2017 год. Она ездила в Нью-Йорк, Бостон, Лос-Анджелес, Сиэтл и Ванкувер.

Как отмечает издание, в настоящее время неизвестно, были ли аннулированы предыдущие паспорта задержанной до того, как она получала новые. Однако, как утверждает Минюст США, второй паспорт Ваньчжоу не был аннулирован, когда она получила третий.

Напомним, финансовому директору Ваньчжоу грозит до 30 лет тюрьмы. Её подозревают в мошенничестве, связанном с уклонением от американских санкций против Ирана. Сама Ваньчжоу все обвинения отрицает.