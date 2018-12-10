"Хочу, чтобы этот ад прекратился". Жена Мамаева поддержала своего мужа

Она также обратилась к своим подписчикам и поблагодарила их за оказанную её семье поддержку.

Жена футболиста Павла Мамаева Алана выступила с обращением в своём "инстаграме". Она надеется, что вместе с арестованным мужем пройдёт "это испытание".

— Спасибо всем за поддержку. Я хочу, чтобы наша семья прошла это испытание и этот ад наконец-то прекратился, — написала Алана Мамаева.

Напомним, что нападающему "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву продлили арест до 8 февраля. Их обвиняют в хулиганстве после драки с водителем ведущей Первого канала и нападении на чиновника Минпромторга.