"Яндекс" назвал самые популярные события уходящего года

Наиболее заметными темами в поиске стали чемпионат мира по футболу в России и Олимпиада в Пхёнчхане.

Российская компания "Яндекс" провела исследование на основании данных по запросам пользователей в поисковике за 2018 год и составила список наиболее читаемых событий. Результаты размещены на сайте компании.

— Самые заметные события года в поиске "Яндекса" — чемпионат мира по футболу и Олимпиада в Пхёнчхане. Так получилось не только потому, что они активно освещались в СМИ, но и потому, что они состояли из целой череды эпизодов, каждый из которых вызывал всплеск интереса, — говорится в сообщении.

На третьем месте списка читаемости оказалась трагедия в Кемерове, где в результате страшного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" погибли 60 человек.

Также в рейтинг читаемости попали бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, выборы президента России, Лига наций УЕФА, повышение пенсионного возраста, нападение на керченский колледж, отравление Скрипалей и катастрофа Ан-148 в Подмосковье.

Наиболее популярными поисковыми запросами по чемпионату мира стали "Россия — Хорватия", "матчи ЧМ в Нижнем Новгороде", "что такое мондиаль", а интересующиеся олимпиадой чаще всего делали запрос "Россия на зимних Олимпийских играх".