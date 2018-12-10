Лихачи. В МВД рассказали, какие правила водители нарушают чаще всего

Автолюбители нередко проезжают на запрещающий сигнал светофора и игнорируют требования дорожных знаков.

В Министерстве внутренних дел рассказали RT, какие правонарушения в области дорожного движения водители совершали чаще всего в 2017−2018 годах.

По информации ведомства, чаще всего водители на дороге превышали разрешённую скорость. Кроме этого, нередко автолюбители проезжали на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика и игнорировали требования дорожных знаков.

К числу распространённых относятся нарушения правил обгона, требований дорожной разметки и езда без ОСАГО.

Ранее Лайф рассказывал, что в 2019 году в России может появиться упрощённая система взыскания штрафов с нарушителей. Необходимая сумма будет просто списываться с банковского счёта автолюбителя.