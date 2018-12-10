СМИ узнали о планах АСВ заняться продажей активов рухнувших банков

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СМИ узнали о планах АСВ заняться продажей активов рухнувших банков

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Фото: ©РИА Новости/ Наталья Селиверстова

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) намерено открыть в Москве офис, где будет продавать активы рухнувших банков. Об этом гендиректор АСВ Юрий Исаев сообщил газете "Ведомости".

— Мы хотим быстрее и эффективнее распродавать все имеющиеся у нас активы, — сказал Исаев.

Поясняется, что потенциальные покупатели активов смогут получить данные о торгах по имуществу банков, чьи лицензии были отозваны. Кроме того, им окажут помощь с поиском нужных им лотов.

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