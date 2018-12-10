Сирийские СМИ опровергли информацию о воздушной атаке на аэропорт Дамаска

Читайте также

Сирийские СМИ опровергли информацию о воздушной атаке на аэропорт Дамаска

5

Фото: ©РИА Новости/Кирилл Каллиников

По словам источника из воздушной гавани сирийской столицы, движение самолётов проходит в штатном режиме.

Сирийский телеканал Ikhbariya опроверг ранее появившиеся сообщения в государственных СМИ страны об отражении воздушной атаки на аэропорт Дамаска.

— Никакой атаки на аэропорт не было, — приводит Ikhbariya слова собственного источника в аэропорту. Он добавил, что движение самолётов проходит в штатном режиме.

Ранее агентство SANA, а также гостелеканалы Ikhbariya и Syria TV сообщили, что ПВО страны отразили атаку в небе над международным аэропортом Дамаска.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×