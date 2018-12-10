Сирийские СМИ опровергли информацию о воздушной атаке на аэропорт Дамаска

Сирийский телеканал Ikhbariya опроверг ранее появившиеся сообщения в государственных СМИ страны об отражении воздушной атаки на аэропорт Дамаска.
— Никакой атаки на аэропорт не было, — приводит Ikhbariya слова собственного источника в аэропорту. Он добавил, что движение самолётов проходит в штатном режиме.
Ранее агентство SANA, а также гостелеканалы Ikhbariya и Syria TV сообщили, что ПВО страны отразили атаку в небе над международным аэропортом Дамаска.
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