Сирийские СМИ опровергли информацию о воздушной атаке на аэропорт Дамаска

По словам источника из воздушной гавани сирийской столицы, движение самолётов проходит в штатном режиме.

Сирийский телеканал Ikhbariya опроверг ранее появившиеся сообщения в государственных СМИ страны об отражении воздушной атаки на аэропорт Дамаска.

— Никакой атаки на аэропорт не было, — приводит Ikhbariya слова собственного источника в аэропорту. Он добавил, что движение самолётов проходит в штатном режиме.

Ранее агентство SANA, а также гостелеканалы Ikhbariya и Syria TV сообщили, что ПВО страны отразили атаку в небе над международным аэропортом Дамаска.