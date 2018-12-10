Перейдут на цифру. Россиян могут избавить от бумажной волокиты

Данные из системы будут использоваться на коммерческой основе и помогут гражданам быстрее получать те или иные услуги.

Центральный банк России и "Ростелеком" подготовили концепцию платформы цифрового профиля гражданина. Нововведение позволит россиянам избавиться от хранения и передачи данных на бумажном носителе. Об этом сообщает "Коммерсант".

Сообщается, что Минкосвязи должно представить свою позицию по данному вопросу 19 декабря. На разработку платформы планируется привлечение более трёх миллиардов рублей до 2021 года.

Проект направлен на предоставление гражданам возможности управления своими данными и передачи их, а также на обеспечение прозрачного обмена ими между населением, государством и бизнесом. В качестве основной платформы для идентификации в цифровом профиле рассматривается Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Основными элементами платформы станут реестр цифровых идентификаторов, системы идентификации, реестр цифровых согласий на обработку данных и интерфейс для доступа к данным. Также система может содержать базу электронных досье жителей страны, в которых будут объединены все значимые юридические сведения о них.

Прототип цифрового профиля будет разработан к марту 2019 года, а выход в промышленную эксплуатацию планируется на декабрь следующего года. Платформа предоставит бизнесу достоверные сведения о гражданах, которые можно будет использовать, например, при выдаче кредита.

Однако, по мнению президента Фонда информационной демократии Ильи Массухи, система может привести к нарушению личной свободы и повлиять на состояние общественных отношений. Также впоследствии она может использоваться для навязывания некоторых услуг.