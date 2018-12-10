Мыш, мотылёк и олды. "Яндекс" опубликовал топ-10 мемов 2018 года

В компании рассказали, что в списке не учитывали приставучие фразы, потому что пользователи их слишком часто ищут.

"Яндекс" опубликовал рейтинг десяти мемов, которые чаще всего искали пользователи в 2018 году.

Первое место занял персонаж игр про Соника ехидна Наклз. Его пародийное изображение появилось в обзоре видеоблогера Gregzilla, который быстро приобрёл популярность среди геймеров под именем Уганда Наклз. Позже вокруг мема разразился скандал на почве расизма. Компанию Razer обвинили в унижении жителей Уганды за использование изображение Наклза с фразой RAZER IS DE WEY.

На втором месте оказался мем "Мафиозник". Автор 15-секундного ролика "Во все времена" "допрашивает" мужчину в розовом пиджаке и шляпе, который пародирует образ вора в законе.

Третьи по популярности — три футбольных фаната, которые попали в кадр во время трансляции матча Россия — Испания на чемпионате мира. Оператор поймал трио, когда они поедали хот-доги, сидя в кокошниках, чем приглянулись пользователям соцсетей.

Четвёртое место в рейтинге "Яндекса" занял мем о девушке из рекламы презервативов, которая позирует в ролике на фоне фразы "Это Вика, у неё сифилис".

На пятом месте оказался мем "Сын маминой подруги" — фраза, которую используют для того, чтобы указывать оппоненту на то, что всегда есть более успешный человек. Шестым по популярности стал герой ролика о грубой словесной перепалке на улице, которого прозвали "лох цветочный".

В этом году пользователи соцсетей решили выжать все соки из шутки о том, что мотыльки одержимы ярким светом, и начали придумывать различные вариации на эту тему. Мем занял седьмое место.

За мотыльком идёт фраза "Олды тут?", также известная как "Олды здесь?", перекличка с платформы "Двач", используемая для того, чтобы найти "олдфагов", то есть пользователей, которые давно сидят на форуме и могут вспомнить о каком-либо старом знакомом явлении.

На девятом месте в топе идёт момент из фильма "Движение вверх", в котором актёр Владимир Машков, играющий тренера советской сборной по баскетболу, кричит: "За себя и за Сашку!", чтобы мотивировать игроков команды. Фраза стала популярной после рецензии в блоге Евгения Баженова, известного как Bad Comedian. По его мнению, в фильме эта фраза является единственным инструментом мотивации персонажей.

Десятку лидеров замыкает мем "мыш (кродеться)", который целый год умилял людей в Сети.