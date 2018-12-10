В Краснодаре пересмотрят приговор рэперу Хаски

Судебное постановление в отношении рэп-исполнителя Хаски (Дмитрия Кузнецова), по которому артист признан виновным в мелком хулиганстве, будет пересмотрено 26 декабря. Об этом говорится на сайте Краснодарского краевого суда.

— Дела об административных правонарушениях — первый пересмотр. Кузнецов Д. Н. КоАП: статья 20.1, часть 1. Судебное заседание 26.12.2018 11:00, — сообщили в суде.

Дмитрия Кузнецова задержали в ноябре в Краснодаре во время выступления на крыше автомобиля на улице. На него завели три протокола по административным правонарушениям, один из которых — о нарушении общественного порядка — суд переквалифицировал в мелкое хулиганство.

Артиста признали виновным и назначил ему 12 суток за мелкое хулиганство и трое суток — за отказ от медосвидетельствования. Спустя некоторое время суд удовлетворил заявление защитников Кузнецова и прекратил исполнение наказания.