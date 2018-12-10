ЕС ввёл санкции против девяти человек за организацию выборов в Донбассе

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ЕС ввёл санкции против девяти человек за организацию выборов в Донбассе

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Фото: © Flickr/Justus Blümer

Европейский союз ввёл санкции против девяти физических человек за организацию и проведение выборов в ДНР и ЛНР 11 ноября. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

— Совет ЕС утвердил введение ограничительных мер в отношении девяти физических лиц, — говорится в распространённом заявлении.

Ограничительные меры вступят в силу сразу после того, как их опубликуют в официальном журнале ЕС.

11 ноября прошли выборы глав ЛНР и ДНР, а также депутатов их парламентов — народных советов. Решение об их проведении было принято после убийства лидера Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.

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