В Германии из-за забастовки прекратилось движение дальних поездов

Во многих регионах страны наблюдаются перебои также в работе местного ж/д транспорта.

В Германии прекращено движение поездов дальнего следования из-за забастовки железнодорожников, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на представителя компании Deutsche Bahn.

Отмечается, что работа была остановлена минимум до конца забастовки, которая официально завершилась в 09:00 (11:00 мск). Пока не известно, возобновилось ли движение железнодорожного транспорта.

Во многих регионах страны наблюдаются перебои также в работе регионального ж/д транспорта. Так, полностью отменены пригородные поезда из Нюрнберга в направлении Вюрцбурга, Берлина и Мюнхена. В Берлине с утра не ходят электрички.

Также по всей стране были отмечены перебои в движении грузовых поездов.

Как пояснили в телерадиокомпании, профсоюз EVG объявил предупредительную забастовку из-за провала тарифных переговоров с Deutsche Bahn.