Врио главы Сахалина будет участвовать в выборах губернатора как самовыдвиженец

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Врио главы Сахалина будет участвовать в выборах губернатора как самовыдвиженец

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Валерий Лимаренко. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

Валерий Лимаренко заявил, что хочет, чтобы его поддерживали все, независимо от политических взглядов.

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко будет участвовать в выборах главы региона в сентябре 2019 года как самовыдвиженец. Об этом он сам рассказал журналистам, отметив, что хочет, чтобы выборы были связаны с интересами области, а не политикой.

— Я хочу, чтобы меня поддерживали все, независимо от политических взглядов, — сказал он.

Как ранее писал Лайф, 7 декабря президент России Владимир Путин назначил Валерия Лимаренко врио губернатора Сахалинской области, оставшейся ранее без руководителя после назначения Олега Кожемяко врио губернатора Приморья.

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