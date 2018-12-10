Зима всё-таки близко. В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве ударят морозы

Синоптики напомнили, что сильные отрицательные температуры ранее были зафиксированы 1 декабря.

Директор Гидрометеорологического научно-исследовательского центра России Роман Вильфанд рассказал Лайфу, когда в Москве наступит настоящая зима.

— Зима — это единица неопределённая, правда? Но на самом деле зима наступила 1 декабря с морозами до –23 градусов в Черустях, если говорить о Москве. В Сибири фантастические морозы были в течение прошлой недели — это –45...–48 градусов. На юге западной Сибири, в Томской области, в Красноярске, надо учесть, что Красноярск находится на широте Москвы, это очень низкие температуры, — подчеркнул специалист.

Он отметил, что после этого в Москве наступила оттепель с осадками в виде мокрого снега и в течение ближайших трёх дней — понедельник, вторник, среда — температурный фон будет около нулевой отметки и днём и ночью, что связано с деятельностью циклона.

— А вот в четверг уже температура прямо с утра начнёт понижаться — от нулевой отметки до –5 градусов. И уже в пятницу, 14-го, температура будет ночью –5...–10, днём –3...–8, примерно такой же фон сохранится и в выходные дни. Поэтому не так уж и долго подождать до настоящей зимы, — резюмировал Вильфанд.

Напомним, сегодня ожидается потепление, которое будет сопровождаться слякотью и возникновением очаговых туманов — видимость упадёт до 500 метров.