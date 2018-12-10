Суд по делу "Седьмой студии" перенесли из-за госпитализации Малобродского

Читайте также

Суд по делу "Седьмой студии" перенесли из-за госпитализации Малобродского

5

Алексей Малобродский в зале суда. Фото: ©РИА Новости/Евгения Новоженина

Заседание суда по делу "Седьмой студии" перенесли из-за того, что продюсер Алексей Малобродский до сих пор находится в кардиоцентре имени Мясникова. Об этом сообщила адвокат обвиняемого Ксения Карпинская.

— Малобродского ещё не выписали, поэтому заседания, назначенного на сегодня, не будет, — приводит её слова ТАСС.

При этом дата, на которую перенесли заседание, пока не известна.

Как уже сообщал Лайф, в суде рассматривается дело о хищении более 130 миллионов рублей при реализации "Седьмой студией" проекта "Платформа". Кроме Малобродского на скамье подсудимых режиссёр Кирилл Серебренников, продюсер Юрий Итин, экс-сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум.

Малобродский находится в больнице с 5 декабря.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×