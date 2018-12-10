В Гонконге пустой автобус сбил группу пешеходов, есть погибшие

Водитель припарковал машину недалеко от школы и вышел наружу. Затем автобус покатился вниз по наклонной улице.

Школьный микроавтобус выкатился на тротуар и наехал на группу пешеходов в Гонконге. В момент инцидента в транспортном средстве не было ни водителя, ни пассажиров, пишет газета South China Morning Post.

Two people dead and more than 10 others injured as runaway school bus mounts pavement in Hong Kong https://t.co/JocdlmLuE2 — SCMP News (@SCMPNews) 10 декабря 2018 г.

Издание со ссылкой на источники сообщает о трёх погибших в результате аварии. Тем временем официальные лица говорят о двух жертвах. Помимо этого 12 человек доставлены в больницу, шесть из них находятся в критическом состоянии.

— Предварительное расследование показало, что школьный автобус вынесло на тротуар и прохожие оказались под колёсами, — сказал представитель полиции.

Известно, что водитель припарковал автобус возле школы и вышел из него. Неожиданно машина покатилась по наклонной улице, заехала на тротуар и сбила людей.

Ведётся расследование.