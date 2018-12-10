В Гонконге пустой автобус сбил группу пешеходов, есть погибшие

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В Гонконге пустой автобус сбил группу пешеходов, есть погибшие

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Водитель припарковал машину недалеко от школы и вышел наружу. Затем автобус покатился вниз по наклонной улице.

Школьный микроавтобус выкатился на тротуар и наехал на группу пешеходов в Гонконге. В момент инцидента в транспортном средстве не было ни водителя, ни пассажиров, пишет газета South China Morning Post.

Издание со ссылкой на источники сообщает о трёх погибших в результате аварии. Тем временем официальные лица говорят о двух жертвах. Помимо этого 12 человек доставлены в больницу, шесть из них находятся в критическом состоянии.

— Предварительное расследование показало, что школьный автобус вынесло на тротуар и прохожие оказались под колёсами, — сказал представитель полиции.

Известно, что водитель припарковал автобус возле школы и вышел из него. Неожиданно машина покатилась по наклонной улице, заехала на тротуар и сбила людей.

Ведётся расследование.

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