Шахматист Макарычев сбил москвичку на пешеходном переходе

Известного шахматиста Сергея Макарычева подозревают в том, что он сбил женщину на пешеходном переходе на 1-й Останкинской улице в Москве. Женщина получила травмы и была госпитализирована, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, в момент аварии гроссмейстер был за рулём "тойоты". Женщина переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

В столичном главке ГИБДД пояснили, что водитель после наезда не стал скрываться, а дождался сотрудников ДПС и медиков.