"Аэрофлот" победил сразу в двух категориях премии "Время инноваций — 2018"

Ведущая авиакомпания страны стала первым номинантом, завоевавшим две награды одновременно.

Российская авиакомпания "Аэрофлот" стала обладателем ежегодной премии "Время инноваций — 2018" сразу в двух категориях — "Транспорт и машиностроение" и "Биотехнологии и генная инженерия". Вручение наград состоялось 7 декабря в Сочи, на торжественной церемонии в отеле Marriott Krasnaya Polyana. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе перевозчика.

В первом случае успех компании принесла реализация комплексного плана "Цифровой "Аэрофлот" (номинация "Программа года"), во втором — проект "Аэрофлот". Собака Сулимова" (номинация "Проект года").

— Отмечены прорывные достижения ведущей отечественной авиакомпании в области внедрения самых современных ИТ-решений, значительно повысивших как эффективность бизнеса в целом, так и уровень обслуживания пассажиров. ... Компания первой в российской авиации запустила программу "Интернет на борту", сделала приоритетным внедрение мобильного приложения для клиентов и персонала, применяет запатентованную систему информационной и аналитической поддержки принятия решений, активно реализует проекты на основе Big Data, — говорится в сообщении пресс-службы.

"Аэрофлот" располагает также уникальной кинологической службой. За счёт применения собаки Сулимова создана биотехническая система, позволяющая с высокой точностью находить взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Стоит отметить, что в истории премии "Время инноваций" российская авиакомпания стала первым номинантом, который завоевал сразу две награды.

Премия "Время инноваций" учреждена фондом "Социальные проекты и программы". В её совет входят специалисты в области науки, инноваций, общественные деятели, представители бизнеса и органов власти. С 2011 года эта премия присуждается за лучшие проекты и практики по внедрению и развитию инноваций в разных сферах.