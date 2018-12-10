"Мстители" и "Мажор". "Яндекс" назвал топ-10 популярных фильмов и сериалов года

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"Мстители" и "Мажор". "Яндекс" назвал топ-10 популярных фильмов и сериалов года

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Если в списке фильмов безусловное лидерство у зарубежных картин, то топ сериалов получился полностью российским.

Аналитики "Яндекса" подвели итоги года по поисковым запросам. В списке составленных подборок топ-10, конечно же, оказались фильмы и сериалы, которые пользователи браузера чаще всего искали.

— Это был супергеройский год: в топе фильмов, взлетевших в поиске "Яндекса", целых пять экранизаций комиксов, — говорится в сообщении компании.

В топе оказались также фильмы про спортсменов и монстров. А вот как выглядит сам рейтинг:

  1. "Мстители: Война бесконечности".
  2. "Дэдпул-2".
  3. "Движение вверх".
  4. "Веном".
  5. "Мир юрского периода — 2".
  6. "Монстры на каникулах — 3: Море зовёт".
  7. "Чёрная Пантера".
  8. "Мег: Монстр глубины".
  9. "Человек-муравей и Оса".
  10. "Лёд".

Если в списке фильмов безусловное лидерство у зарубежных картин, то топ сериалов получился полностью российским:

  1. "Мажор".
  2. "Домашний арест".
  3. "Молодёжка".
  4. "Полицейский с Рублёвки".
  5. "Ивановы-Ивановы".
  6. "Улица".
  7. "Кровавая барыня".
  8. "Гранд".
  9. "Остров".
  10. "Ольга".

Как писал Лайф, ранее "Яндекс" назвал самые популярные события уходящего года, персон года, а также смартфоны.

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