"Мстители" и "Мажор". "Яндекс" назвал топ-10 популярных фильмов и сериалов года

Аналитики "Яндекса" подвели итоги года по поисковым запросам. В списке составленных подборок топ-10, конечно же, оказались фильмы и сериалы, которые пользователи браузера чаще всего искали.
— Это был супергеройский год: в топе фильмов, взлетевших в поиске "Яндекса", целых пять экранизаций комиксов, — говорится в сообщении компании.
В топе оказались также фильмы про спортсменов и монстров. А вот как выглядит сам рейтинг:
- "Мстители: Война бесконечности".
- "Дэдпул-2".
- "Движение вверх".
- "Веном".
- "Мир юрского периода — 2".
- "Монстры на каникулах — 3: Море зовёт".
- "Чёрная Пантера".
- "Мег: Монстр глубины".
- "Человек-муравей и Оса".
- "Лёд".
Если в списке фильмов безусловное лидерство у зарубежных картин, то топ сериалов получился полностью российским:
- "Мажор".
- "Домашний арест".
- "Молодёжка".
- "Полицейский с Рублёвки".
- "Ивановы-Ивановы".
- "Улица".
- "Кровавая барыня".
- "Гранд".
- "Остров".
- "Ольга".
Как писал Лайф, ранее "Яндекс" назвал самые популярные события уходящего года, персон года, а также смартфоны.
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