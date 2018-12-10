"Мстители" и "Мажор". "Яндекс" назвал топ-10 популярных фильмов и сериалов года

Если в списке фильмов безусловное лидерство у зарубежных картин, то топ сериалов получился полностью российским.

Аналитики "Яндекса" подвели итоги года по поисковым запросам. В списке составленных подборок топ-10, конечно же, оказались фильмы и сериалы, которые пользователи браузера чаще всего искали.

— Это был супергеройский год: в топе фильмов, взлетевших в поиске "Яндекса", целых пять экранизаций комиксов, — говорится в сообщении компании.

В топе оказались также фильмы про спортсменов и монстров. А вот как выглядит сам рейтинг:

"Мстители: Война бесконечности". "Дэдпул-2". "Движение вверх". "Веном". "Мир юрского периода — 2". "Монстры на каникулах — 3: Море зовёт". "Чёрная Пантера". "Мег: Монстр глубины". "Человек-муравей и Оса". "Лёд".

Если в списке фильмов безусловное лидерство у зарубежных картин, то топ сериалов получился полностью российским:

"Мажор". "Домашний арест". "Молодёжка". "Полицейский с Рублёвки". "Ивановы-Ивановы". "Улица". "Кровавая барыня". "Гранд". "Остров". "Ольга".

Как писал Лайф, ранее "Яндекс" назвал самые популярные события уходящего года, персон года, а также смартфоны.