Путин может посетить церемонию прощания с Людмилой Алексеевой

Президент РФ Владимир Путин может посетить церемонию прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

— Я этого не исключаю, — сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что завтра в день, посвящённый правозащитной тематике, также пройдёт заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

— И, конечно, в такой день не отдать дань памяти Людмиле Алексеевой было бы невозможно, — пояснил Песков.

Прощание с правозащитницей пройдёт в Центральном доме журналиста 11 декабря, её кремируют на Троекуровском кладбище в Москве, а захоронят в семейной могиле.