"Обнимемся, братья". Молодые люди прошли с флагами России и Украины в Киеве

В центре Киева двое молодых людей прошлись в обнимку с флагами России и Украины. Видео в своём Facebook опубликовал "Киев оперативный".
— Обнимемся, братья. Нормальный такой движ организовала эта парочка в центре города. Одни говорят, что они молодцы, другие едва сдерживаются, чтобы не дать по морде, — говорится в комментариях к публикации.
При этом отмечается, что полицейские записали данные двух мужчин, после чего отправили их в СБУ для проверки.
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