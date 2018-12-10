"Обнимемся, братья". Молодые люди прошли с флагами России и Украины в Киеве

Полицейские записали данные двух мужчин, после чего отправили их в СБУ для проверки.

В центре Киева двое молодых людей прошлись в обнимку с флагами России и Украины. Видео в своём Facebook опубликовал "Киев оперативный".

— Обнимемся, братья. Нормальный такой движ организовала эта парочка в центре города. Одни говорят, что они молодцы, другие едва сдерживаются, чтобы не дать по морде, — говорится в комментариях к публикации.

При этом отмечается, что полицейские записали данные двух мужчин, после чего отправили их в СБУ для проверки.