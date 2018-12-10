Путин проведёт встречу с главой "Норникеля"

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Путин проведёт встречу с главой "Норникеля"

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Вывеска компании "Норникель" на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков 

Президент России Владимир Путин сегодня примет председателя правления "Норникеля" Владимира Потанина. Об этом журналистов проинформировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Президент традиционно уделяет повышенное внимание деятельности "Норникеля", потому что это градообразующая компания, несущая большой груз социальных обязательств, — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что "глубоким вечером" у главы государства запланирован международный телефонный разговор.

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