Песков заверил, что встреча Путина с судьями Конституционного суда состоится

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг информацию СМИ о том, что в графике российского лидера впервые не запланировано отдельной встречи с судьями Конституционного суда в День Конституции.
— Нет, это не так. Президент встретится с судьями Конституционного суда, так как от его имени будет дан торжественный приём по случаю празднования 25-летия принятия Конституции. Там как раз эти судьи и будут, — пояснил представитель Кремля.
Ранее в некоторых СМИ появились сообщения, что у Владимира Путина в год 25-летнего юбилея российской Конституции впервые не запланировано отдельной встречи с судьями КС РФ.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени