Песков заверил, что встреча Путина с судьями Конституционного суда состоится

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Песков заверил, что встреча Путина с судьями Конституционного суда состоится

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Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

От имени главы государства будет дан торжественный приём по случаю празднования 25-летия принятия Конституции.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг информацию СМИ о том, что в графике российского лидера впервые не запланировано отдельной встречи с судьями Конституционного суда в День Конституции.

— Нет, это не так. Президент встретится с судьями Конституционного суда, так как от его имени будет дан торжественный приём по случаю празднования 25-летия принятия Конституции. Там как раз эти судьи и будут, — пояснил представитель Кремля.

Ранее в некоторых СМИ появились сообщения, что у Владимира Путина в год 25-летнего юбилея российской Конституции впервые не запланировано отдельной встречи с судьями КС РФ.

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