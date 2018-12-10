Нашли козла отпущения. В Италии оценили слова о "руке Москвы" в бензиновом бунте

По словам Джульетто Кьеза, когда в мире не могут объяснить, что происходит, — приплетают Россию.

В истории с обвинениями в адрес России по поводу "причастности" нашей страны к протестам в Париже наблюдается желание попросту найти козла отпущения. Такое мнение Лайфу высказал известный итальянский журналист и политик, в прошлом депутат Европарламента Джульетто Кьеза.

— Как обычно, когда в мире не могут объяснить, что происходит, ищут виноватого, — значит, Россия. Она постоянно присутствует в любых кризисах западных государств, автоматически, — пояснил журналист. — Доказательств никаких, не было никаких объяснений того, что они говорят.

По словам Кьеза, в Европе распространяются слухи, что ситуация очень похожа на цветные революции, но так как никаких объяснений нет, очевидно, что "правительство ищет козла отпущения".

— Они сказали, что все выборы, которые будут происходить в Европе, будут под влиянием России, поэтому очень удобно назначить этого козла отпущения, — добавил журналист. — Россия всегда виновата, это используется для пропагандистских целей и не имеет необходимости в объяснении.

Напомним, ранее The Times сообщила о множестве аккаунтов в социальных сетях, якобы связанных с Россией и подозреваемых в распространении заявлений об акциях протеста. В связи с этим во Франции начали расследование "причастности" Москвы к манифестациям "жёлтых жилетов".

Как писал Лайф, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал клеветой заявления о причастности России к протестам во Франции.