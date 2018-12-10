Додона отстранили от исполнения обязанностей президента Молдавии. Опять

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Додона отстранили от исполнения обязанностей президента Молдавии. Опять

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Игорь Додон. Фото: ©РИА Новости/Мирослав Ротарь

Вместо главы государства необходимые законопроекты подпишет спикер парламента Адриан Канду.

Конституционный суд Молдавии в очередной раз временно отстранил президента страны Игоря Додона от исполнения своих обязанностей. Это было сделано с целью утверждения пяти законопроектов, которые не получили одобрения главы государства.

Вместо президента утверждённые парламентом документы подпишет спикер парламента Адриан Канду. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Как стало известно, Додон отказался подписывать следующие законопроекты:

  • о передаче территории бывшего республиканского стадиона под строительство нового здания посольства США;
  • праздновании 9 мая Дня Европы;
  • новом кодексе о ТВ- и радиовещании;
  • о карабинерах (два закона), которые будут подчиняться не только президенту, но и правительству.

Напомним, противостояние президента Молдавии и правительства страны продолжается уже не первый год из-за разных взглядов на внешнюю политику: Додон настроен на сближение республики с Россией, а парламент страны — с Западом. От обязанностей президента Додона отстраняли уже четыре раза.

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