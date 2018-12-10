В Кремле устали следить за "феерическим расследованием" спецпрокурора США

Ранее стало известно, что дело о "российском вмешательстве" в американские выборы стоило налогоплательщикам страны свыше $30 млн.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что в Кремле уже устали следить за ходом очередного расследования о так называемом российском вмешательстве в выборы в США.

Об этом представитель Кремля заявил журналистам в ответ на просьбу прокомментировать вновь обнародованные данные спецпрокурора США Роберта Мюллера.

— Никак не могу прокомментировать. Честно говоря, мы уже изрядно утомились следить за этими феерическими расследованиями, — добавил он.

Как уже сообщал Лайф, американские спецслужбы приписывают России вмешательство в избирательный процесс США в 2016 году. Расследованием этих якобы попыток влияния на протяжении уже почти двух лет занимается Роберт Мюллер.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что расследование "российского вмешательства" в американские выборы стоило налогоплательщикам страны свыше $30 млн. Однако при этом он признал его полную безрезультатность.