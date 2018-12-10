Вперёд за санками. В Москве зафиксировали аномальные сугробы

В Москве зафиксировали аномальные сугробы. Их высота в два раза выше климатической нормы. Об этом сообщили синоптики "Фобоса".

— По последним данным, высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ достигает 17 см — это почти вдвое выше, чем бывает по климату в начале второй декады декабря. На территории области высота сугробов колеблется от 11 см в Дмитрове до 17 см в Наро-Фоминске. Суточный прирост снега составил 2–5 см, — сообщили синоптики.

При этом больше сугробы не станут. Это связано с тем, что в столице будет идти мокрый снег и из-за плюсовой температуры он просядет под собственной тяжестью.