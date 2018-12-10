За высокие темпы роста. 40 регионов России получат гранты

По итогам 2017 года Камчатский край, Белгородская и Сахалинская области показали наиболее высокие значения в развитии.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о поощрении регионов, показавшие самые высокие темпы роста экономики. Документ с соответствующим постановлением опубликован на официальном сайте Правительства России.

Как отмечается, гранты получат те регионы, которые по итогам 2017 года добились наибольшего наращивания экономического потенциала. Деньги на поощрение будут выделены из федерального бюджета.

В документе указано, что Камчатский край, Белгородская и Сахалинская области стали лидерами с самыми высокими значениями развития экономики.

Как ранее писал Лайф, на Камчатке одиннадцать НКО получат более 18 млн рублей от Фонда президентских грантов.