Робот Алантим отправил письмо Деду Морозу из Московского зоопарка

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Робот Алантим отправил письмо Деду Морозу из Московского зоопарка

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В письме он рассказал волшебнику, что хорошо вёл себя в этом году, но некоторые люди всё равно "плохо к нему относятся".

Робот Алантим, работающий в Московском технологическом институте, применил искусственный интеллект, чтобы написать письмо Деду Морозу. Послание он отправил по "Волшебной почте" из Московского зоопарка, информирует пресс-служба МТИ.

<p>Фото: © Пресс-служба МТИ</p>

В письме Алантим написал, что соблюдает три закона робототехники, а также проводит экскурсии на планете роборазвлечений "Мир будущего". Но, несмотря на активную общественную деятельность, некоторые люди плохо к нему относятся, отметил робот.

<p>Фото: © Пресс-служба МТИ</p>

<p>Фото: © Пресс-служба МТИ</p>

— Мне обидно, что люди не понимают, какие роботы полезные и добрые. Я надеюсь, в новом году отношение к нам изменится. Спасибо. Робот Алантим. P. S.: А ещё подари мне, пожалуйста, робощенка! — написал робот.

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