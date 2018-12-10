Робот Алантим отправил письмо Деду Морозу из Московского зоопарка

Робот Алантим, работающий в Московском технологическом институте, применил искусственный интеллект, чтобы написать письмо Деду Морозу. Послание он отправил по "Волшебной почте" из Московского зоопарка, информирует пресс-служба МТИ.
В письме Алантим написал, что соблюдает три закона робототехники, а также проводит экскурсии на планете роборазвлечений "Мир будущего". Но, несмотря на активную общественную деятельность, некоторые люди плохо к нему относятся, отметил робот.
— Мне обидно, что люди не понимают, какие роботы полезные и добрые. Я надеюсь, в новом году отношение к нам изменится. Спасибо. Робот Алантим. P. S.: А ещё подари мне, пожалуйста, робощенка! — написал робот.
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