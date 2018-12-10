Порезал ножом и натравил собак. Житель Чувашии набросился на полицейских

Правоохранители проводили оперативно-разыскные мероприятия в рамках дела по фактам краж из дачных домиков.

Житель Новочебоксарска при задержании дважды ударил ножом одного сотрудника полиции, а на другого натравил собак, сообщает СУ СКР по Чувашской Республике.

По данным следствия, в Чебоксарском районе у деревни Липово в ночь с 7 на 8 декабря полицейские проводили оперативно-разыскные мероприятия в рамках уголовного дела по фактам краж из дачных домиков. Тут они заметили двух человек с мешками и потребовали остановиться, но те попытались сбежать.

— При задержании один из мужчин ударил полицейского, после чего достал нож и нанёс им не менее двух ударов ему в ногу, а после натравил четырёх своих собак на другого сотрудника органов внутренних дел... Мужчины скрылись с места происшествия, но спустя несколько часов местонахождение 56-летнего жителя города Новочебоксарска, подозреваемого в применении насилия к полицейским, было установлено, он был задержан. Обоим пострадавшим правоохранителям оказана необходимая медпомощь, — говорится в сообщении СК.

В суд направлено ходатайство об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.

Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за такое же преступление — нанесение ранения сотруднику полиции.