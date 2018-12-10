Военная прокуратура проверяет законность поставок продуктов для Росгвардии

Читайте также

Военная прокуратура проверяет законность поставок продуктов для Росгвардии

10

Фото: ©РИА Новости/Николай Хижняк

Главная военная прокуратура проверяет законность поставок продуктов для Росгвардии. По её результатам примут меры прокурорского реагирования, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

— Главная военная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о государственном оборонном заказе при поставке продуктов для подразделений Росгвардии, — говорится в сообщении Главной военной прокуратуры.

Ранее в СМИ появилась информация, что ФАС завела дело о нарушении закона о гособоронзаказе при поставке продуктов для Росгвардии. Под проверку попал поставщик — мясокомбинат "Дружба народов".

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×