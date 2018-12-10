Главная военная прокуратура проверяет законность поставок продуктов для Росгвардии. По её результатам примут меры прокурорского реагирования, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
— Главная военная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о государственном оборонном заказе при поставке продуктов для подразделений Росгвардии, — говорится в сообщении Главной военной прокуратуры.
Ранее в СМИ появилась информация, что ФАС завела дело о нарушении закона о гособоронзаказе при поставке продуктов для Росгвардии. Под проверку попал поставщик — мясокомбинат "Дружба народов".
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