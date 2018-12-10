Защита Мамаева обжаловала продление ареста

Адвокат просил избрать его подзащитному альтернативную меру пресечения — домашний арест или залог в 5 млн рублей.

Защита футболиста Павла Мамаева, находящегося под стражей за участие в драках в Москве, обжаловала постановление о продлении ареста. Об этом сообщил РИА "Новости" адвокат Игорь Бушманов.

— Нахожу данное постановление необоснованным, незаконным и несправедливым. Оно не отвечает требованиям уголовно-процессуального закона, в частности, указанных в статье 7 УПК РФ, — отметил Бушманов в жалобе.

По мнению защитника, основания содержания Мамаева под стражей не подтверждаются конкретными, реальными и обоснованными требованиями. Он добавил, что просил для его подзащитного альтернативную меру пресечения — домашний арест или залог в 5 миллионов рублей.

8 октября Павел Мамаев, а также Александр и Кирилл Кокорины устроили драку с водителем ведущей Первого канала. После этого у них произошёл конфликт с чиновником Минпромторга. Футболистов арестовали до 8 декабря по обвинению в хулиганстве, последним решением суд продлил их арест ещё на два месяца.