Глава МЧС призвал проверить места продажи пиротехники перед Новым годом

Глава МЧС Евгений Зиничев призвал на селекторном совещании в канун новогодних праздников провести проверку мест продажи пиротехники и провести работу по профилактике пожаров.
— Новогодние праздники — сложное время с точки зрения техногенных пожаров. Считаю необходимым усилить профилактическую работу, провести внеплановые проверки объектов, задействованных в новогодних мероприятиях, а также проверки мест продажи пиротехники и гирлянд, — заявил Зиничев.
Глава ведомства также поручил усилить контроль в местах массового пребывания людей и провести работу по правилам пожарной безопасности и применения пиротехники.
Директор департамента надзорной деятельности МЧС, главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев предложил перевести сотрудников надзорных органов ведомства на усиленный режим службы. Зиничев данное предложение поддержал.
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