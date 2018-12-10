В Музее истории ГУЛАГа открылась новая экспозиция в мультимедийном формате

Отдельные залы посвящены экономике лагеря, жизни и смерти в нём, быту и стратегии выживания.

В Музее истории ГУЛАГа сегодня, 10 декабря, открыли новую постоянную экспозицию "ГУЛАГ в судьбах людей и истории страны". Как пояснил в рамках церемонии открытия руководитель департамента культуры Александр Кибовский, "работа над ней шла долго и впитала в себя результаты многолетних исследовательских усилий".

— 15 залов представляют собой сложнейший лабиринт XX века, из которого вы выходите в современную действительность, иначе воспринимая и эту тему, и судьбы людей, чьи имена звучат в последнем зале. Чтобы просто зачитать 3,5 миллиона известных сегодня имён — это все имена всех тех, кто был официально реабилитирован, — понадобится четыре года постоянного проговора имён, фамилий, отчеств, дат рождения, приговоров и статей. <...> Коллекция создавалась людьми, не было каких-то госфондов, это музей, сформированный народом и в память о народе. Это очень важно, — подчеркнул Кимбовский.

Экспозиция позволяет отследить историю репрессий в СССР с 1920 по 1950 год, начиная с создания первых концентрационных лагерей и до ликвидации ГУЛАГа после смерти Иосифа Сталина. Отдельные залы посвящены экономике ГУЛАГа, жизни и смерти, быту и стратегии выживания. Также в экспозиции есть интерактивная карта лагеря, а посетители могут воспользоваться VR-технологией и увидеть сохранившиеся лагеря глазами члена экспедиции.