Суд ЕС подтвердил право Британии отказаться от Брексита

Суд ЕС постановил, что Великобритания может отказаться от Брексита в одностороннем порядке. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на решение суда.

The UK can unilaterally revoke its withdrawal from the EU, the European Court of Justice has ruled https://t.co/pBq9QmWr5r — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 10 декабря 2018 г.

— Может свободно отозвать своё одностороннее уведомление о намерении выйти из состава Евросоюза, — говорится в решении суда.

Британские СМИ не исключают, что это решение суда подстегнёт Соединённое Королевство к мнению, что необходимо будет провести второй референдум о Брексите. Добавим, что нынешнее постановление суда не может быть обжаловано.

Ожидается, что Британия выйдет из ЕС к концу марта 2019 года. Лондон и Брюссель уже согласовали проект документа об условиях Брексита. Теперь его рассмотрит британский парламент, после чего пройдут итоговые слушания.