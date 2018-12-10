Суд ЕС подтвердил право Британии отказаться от Брексита

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Суд ЕС подтвердил право Британии отказаться от Брексита

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Фото © Shutterstock Inc

Суд ЕС постановил, что Великобритания может отказаться от Брексита в одностороннем порядке. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на решение суда.

— Может свободно отозвать своё одностороннее уведомление о намерении выйти из состава Евросоюза, — говорится в решении суда.

Британские СМИ не исключают, что это решение суда подстегнёт Соединённое Королевство к мнению, что необходимо будет провести второй референдум о Брексите. Добавим, что нынешнее постановление суда не может быть обжаловано.

Ожидается, что Британия выйдет из ЕС к концу марта 2019 года. Лондон и Брюссель уже согласовали проект документа об условиях Брексита. Теперь его рассмотрит британский парламент, после чего пройдут итоговые слушания.

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