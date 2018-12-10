Печатала на домашнем принтере. Россиянку задержали с поддельной валютой

Изготовленные фальшивки женщина успешно сбывала в небольших магазинчиках Краснодара.

Элементарная по своему исполнению афера была раскрыта на Кубани. Там 38-летняя женщина промышляла изготовлением поддельных евро, печатая их прямо на домашнем принтере.

— В вечернее время она отправлялась по краснодарским магазинам, рассказывала продавцам, что приехала из Москвы и якобы не успела поменять валюту. Женщина предлагала рассчитаться за покупки евро по курсу ниже, чем принимают банки, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

За последние пару месяцев мошенница успела отметиться уже в трёх торговых точках. В каждой из них она набирала продуктов и разной бытовой мелочи на сумму около двух тысяч рублей и, расплатившись бумажками, исчезала.

На предприимчивую даму возбудили уголовное дело. В ходе обысков в её квартире был найден тот самый принтер. А фальшивые банкноты, уже готовые к реализации, были изъяты у неё при задержании.