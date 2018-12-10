"Это незаконно". Додон прокомментировал отстранение от обязанностей президента

Как отметил молдавский лидер, парламент и правительство страны он считает антинародными.

Президент Молдавии Игорь Додон рассказал Лайфу, по какой причине он был отстранён от обязанностей главы государства. По словам молдавского лидера, причина в том, что он отказался подписывать некоторые законопроекты.

— Это не отстранение, это передача права подписать законы, с которыми я не согласен. Передали спикеру или премьеру, — пояснил Додон. — Речь идёт о четырёх законах, с которыми я не согласился.

Первый закон — это передача территории бывшего республиканского стадиона под строительство Посольства США;

Второй — отмечать 9 мая День Европы;

Третий запрещает показ в Молдавии информационных выпусков российского телевидения и российские программы;

Четвёртый — двойное подчинение карабинеров (не только президенту, но и правительству).

— Я думаю, что это делается для того, чтобы использовать это против мирных протестов, — предположил президент. — Поэтому, конечно, я это подписать не могу.

Додон также назвал правительство и парламент Молдавии антинародными, отметив, что полномочия парламента закончились ещё 30 ноября. Вместе с тем Конституционный суд, как отметил президент, одобрил возможность подписания законов спикеру парламента или премьеру.

— По Конституции такой передачи не предусмотрено, это незаконно, — заключил он.

Напомним, противостояние президента Молдавии и правительства страны продолжается уже не первый год из-за разных взглядов на внешнюю политику: Додон настроен на сближение республики с Россией, а парламент страны — с Западом.