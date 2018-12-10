Скользкий прогноз. К пятнице Москва превратится в большой каток

В центре погоды "Фобос" жителям столичного региона обещают гололедицу и ледяные дожди.

Неблагоприятные погодные условия и большая влажность будут сопровождать москвичей и гостей столицы в течение всей рабочей недели, а к 13-14-му декабря ударят морозы, превратив город в сплошной каток. Такой прогноз озвучили синоптики в интервью агентству "Москва". .

— В столице оттепель продержится до четверга, поэтому не обойдется без осадков, возможны слабые ледяные дожди. А к пятнице похолодание доберется и до Центральной России. И Москва также может превратится в большой каток, — сообщили в центре погоды "Фобос".

Во вторник в Москве ожидается ноль — плюс один с небольшими осадками в первой половине дня, в среду — слабый плюс и без осадков. А на выходных уже солидные –7 днем и — 12 ночью.

Сегодня максимальная температура составит 0...+2 градуса, что на пять градусов выше климатической нормы. Влажность воздуха в регионе составит 90–95%. Атмосферное давление поднимется до 743 мм рт. ст.