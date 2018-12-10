И точно покормят. Названа цена самого дорогого перелёта на Новый год

Рекорд установила семья из Санкт-Петербурга, которая бизнес-классом отправится через Новый Орлеан на Багамские острова.

Онлайн тревел-агенство OZON.travel проанализировало стоимость авиабилетов, купленных на новогодние праздники, и назвала самый дорогой.

Рекорд принадлежит семье из четырёх человек из Санкт-Петербурга. Взрослые и их двое детей (24 года и 10 лет) отправятся из Северной столицы бизнес-классом в Новый Орлеан, откуда вылетят на Багамские острова и вернутся обратно. За полёты по такому маршруту жители города на Неве заплатили 1 млн 739 тысяч рублей.

Немногим меньше за полёты отдала семья из Москвы. Муж с женой и сыном проведут праздники в Боливии, куда отправятся из столицы бизнес-классом. Назад они вернутся из Парагвая. Билеты обошлись им в 1 млн 536 тысяч.

Тройку замыкает ещё одна семья из Москвы, которая отправится на Тенерифе за 848 тысяч. В пятёрке лучших оказались супруги-пенсионеры, которые из Москвы полетят на Фиджи через Сидней за 670 тысяч, и пара, которую ждут каникулы в Дубае. За перелёт они отдали 586 тысяч рублей.