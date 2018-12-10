Тимошенко пообещала снизить цены на газ вдвое, если станет президентом Украины

По её словам, украинские государственные компании добывают газа больше, чем нужно гражданам страны.

Бывший премьер-министр Украины, глава партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко пообещала украинцам снизить цены на газ вдвое, если победит на выборах главы государства весной 2019 года. Об этом она написала на своей странице в "Твиттере".

— Я не один раз заявляла: цены на газ для людей необоснованно завышенные и несправедливые, — сказала экс-премьер Незалежной.

Тимошенко также разместила на своей странице в социальной сети видеоролик, где рассказала, почему тарифы на голубое топливо должны быть снижены.

Так, по её словам, государственные компании Украины добывают газа больше, чем нужно украинцам. Стоимость с учётом налогов и затрат на транспортировку составляет 3,55 гривны (порядка 13 центов) за кубометр, население же платит 8,55 (32 цента).

Повышение тарифов на газ на Украине является одним из острых вопросов для правительства страны. Это также одно из главных условий МВФ для выдачи Киеву очередного транша.