Дед Мороз – Путину: Весь Евросоюз не может повторить успех России

Всероссийский Дед Мороз пожелал президенту РФ Владимиру Путину на Новый год уверенности и сил. При этом главный волшебник страны отметил, что весь ЕС не может повторить успех России.

— [Желаю] уверенности. Потому что наша страна очень сложный объект управления. Мы все разные. Разные национальности, религия, культура, традиции. Но мы вместе. Вот в чём фантастический успех и ценность нашей страны. Весь Евросоюз не может повторить успех России, — сказал Дед Мороз на пресс-конференции.

Главный волшебник также рассказал, что в какой бы город он ни приехал — он везде свой. Он пояснил, что это "великое чудо", которое дано россиянам.

— Поэтому надо и президента поддержать. Это сложная работа — управлять таким большим государством, — подытожил он.

Ранее он признался и рассказал о своём новогоднем желании. Дед Мороз пояснил, что много лет мечтает научить людей пониманию.