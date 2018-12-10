"В ресторане с Ксюшей из "Блестящих". Панин не признаётся, что попал в ДТП

Артист на всякий случай уточнил, что вчерашний день у него тоже прошёл без происшествий.

Актёр Алексей Панин опроверг сообщения о том, что попал в ДТП в Москве. Об этом он рассказал в беседе с газетой "Комсомольская правда".

— Пусть уже пишут, что хотят, мне плевать. Надоело. Сижу в ресторане с Ксюшей из "Блестящих", про аварию ничего не знаю, — сказал Панин.

Актёр уточнил, что вчерашний день у него тоже прошёл без происшествий и что он весь день был с дочерью.

Напомним, ранее в СМИ появилось сообщение о том, что в Москве столкнулись два такси, после чего в них въехал "мерседес", пассажиром которого был Панин.