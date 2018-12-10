Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2019–2021 годы

Также глава кабмина подписал документ о расширении перечня жизненно важных лекарств до 735 препаратов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2019–2021 годы. Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами.

— Я утвердил программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на ближайшие три года, то есть период 2019–2021 годов, — сообщил он.

Премьер отметил, что документ расширяет список редких заболеваний, для лечения которых медикаменты закупаются на федеральном уровне.

Также он подписал документ о расширении перечня жизненно важных лекарств до 735 препаратов.