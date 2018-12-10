"Боярышник" дороже водки. Медведев ограничил продажу непищевых спиртов

Теперь производить "фанфурики" — так в регионах прозвали аптечные настойки на спирту — станет просто невыгодно.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже алкоголя. Об этом стало известно сегодня на совещании с вице-премьерами. Таким образом, популярные у пьяниц настойки типа "Боярышника"и "Лосьона на бруньках" должны исчезнуть с аптечных прилавков: производить их станет просто невыгодно.

— Мы помним, сколько с этим было проблем связано, какое количество отравлений, — напомнил на совещании Медведев. — Так вот я подписал постановление правительства, которое устанавливает запрет на продажу такой спиртосодержащей непищевой продукции по цене, ниже установленной для соответствующей алкогольной продукции.

По словам премьера, данное постановление просто "выбивает экономическую обоснованность" продажи непищевых спиртов. А окончательно похоронить бизнес на "фанфуриках" — так в регионах прозвали аптечные настойки на спирту — поможет ещё один запрет — на их продажу в организациях общепита.

— Надеюсь, это поможет также снизить количество отравлений подобного рода спиртосодержащими жидкостями, — резюмировал Медведев.

Напомним, что борьба с распространением копеечных спиртовых настоек и лосьонов в России ведётся с зимы 2016 года. Причиной стало массовое отравление людей в Иркутской области концентратом для ванн "Боярышник", в котором вместо этилового содержался метиловый спирт. Жертвами стали 78 человек.