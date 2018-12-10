Стало известно, кто попал под санкции ЕС из-за выборов в Донбассе

Совет ЕС опубликовал список тех, кто попал под ограничительные меры Евросоюза из-за организации и проведения выборов в ДНР и ЛНР. В чёрном списке оказался глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Утверждается, что он якобы осуществлял политику, которая "подрывает суверенитет и независимость Украины".

Помимо Пасечника, под санкции попали главы ЦИК республик Ольга Позднякова и Елена Кравченко, их заместители, секретари комиссий и председатели народных советов регионов.

Ранее сообщалось, что Европейский союз ввёл санкции против девяти человек за организацию и проведение выборов в ДНР и ЛНР 11 ноября.