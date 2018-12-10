В Музее истории ГУЛАГа надеются на музеефикацию "расстрельного дома" в Москве

Недавно в здании Московской ремесленной управы состоялся первый этап комплексной реставрации.

В Музее истории ГУЛАГа рассчитывают, что "расстрельный дом" на Никольской в Москве музеефицируют. Об этом заявил директор музея Роман Романов.

— "Расстрельный дом" на Никольской сейчас в частной собственности, но для всех очевидно, что у этого здания не может быть какой-то развлекательной или торговой функции. У меня есть надежда, что все диалоги, разговоры всё-таки подойдут к тому, что это здание действительно будет музеефицировано. Московские власти ведут диалог с собственником, — сообщил он.

Недавно в здании Московской ремесленной управы, известном также как "расстрельный дом", состоялся первый этап комплексной реставрации, завершить которую планируют в 2019 году.

В годы репрессий, в 40-х годах, в здании находилась Военная коллегия Верховного суда СССР, возглавляемая Василием Ульрихом.