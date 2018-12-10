Самолёт из Хельсинки в Москву развернулся на полпути из-за неисправности

Пассажиры авиакомпании смогли вновь вылететь в Россию с опозданием примерно на два часа.

Самолёт авиакомпании Finnair, выполнявший рейс из Хельсинки в Москву, развернулся на половине пути и вернулся в Финляндию из-за технической неисправности. Об этом пишет газета Ilta-Sanomat со ссылкой на представителя авиаперевозчика.

По данным Finnair, самолёт вылетел из столицы Финляндии в 23:55 по местному времени (00:55 мск). Новый борт отправился в 01:39 (02:39 мск).

— Это была техническая проблема. Борт повернул обратно в Хельсинки и нормально приземлился. Самолёт поменяли, и наши клиенты смогли подняться на борт после небольшой задержки, — сказал представитель авиакомпании.